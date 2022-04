Die Autobahn 5 ist nach einem Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Kronau (Kreis Karlsruhe) und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt worden. Polizeiangaben zufolge soll ein Lastwagen am Dienstag in die Leitplanke geprallt und umgekippt sein. Weitere Details waren zunächst unklar. Es bildete sich ein Stau von mindestens vier Kilometern Länge.

Kronau (dpa/lsw) - Pressemitteilung