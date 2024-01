Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall zwischen einem Güterzug und einem Auto in Stuttgart ist ein Mann schwer verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Wagen am Mittwochmittag auf die Gleise geraten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Zug erfasste daraufhin das Fahrzeug. Mit schweren Verletzungen wurde der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht. Es kam laut Polizei zu Verzögerungen im Verkehr. Unter anderem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vor Ort.