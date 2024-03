Mosbach (dpa/lsw) - Ein 84-jähriger Mann ist in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) mit seinem Auto zweimal gegen Gebäudefassaden geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Wagen des Seniors war am Montag aus zunächst unklaren Gründen an einer Kreuzung von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei das Auto mit dem Schaufenster eines Geschäfts kollidiert, zurückgeprallt und gegen die Eingangstür eines anderen Gebäudes gestoßen. Dort blieb das Fahrzeug stehen. Der 84 Jahre alte Fahrer erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

