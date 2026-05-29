Bei einem Wendemanöver kollidiert ein Auto mit einer Stadtbahn. Drei Menschen werden verletzt. Was das für den Verkehr bedeutet.

Fellbach (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollte ein 55-Jähriger an einer Einmündung wenden, als es zur Kollision mit der Stadtbahn kam. Der Autofahrer und zwei Insassen des Wagens wurden leicht verletzt. In der Stadtbahn sei niemand verletzt worden, so der Sprecher.

Am Auto entstand ein Totalschaden von geschätzt 20.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Stadtbahn wurde ebenfalls beschädigt, blieb jedoch fahrbereit. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. Der Autoverkehr lief nach dem Unfall am Morgen relativ zügig wieder an. Im Bahnverkehr kam es vorübergehend zu Behinderungen.