Auto stürzt auf Bahngleise

In Stuttgart stürzte ein Auto mehrere Meter tief auf eine Bahnstrecke. Zwei Schwerverletzte kommen in ein Krankenhaus. Was ist zu dem Unfall bekannt?

Stuttgart (dpa) - Ein Auto ist in Stuttgart von der Straße abgekommen und auf eine mehrere Meter tiefe Bahnstrecke gestürzt - zwei Menschen sind dabei schwer verletzt worden. Das automatische Notrufsystem des Autos alarmierte die Einsatzkräfte daraufhin, wie die Feuerwehr mitteilte. Aus bisher unklaren Gründen war das Auto von der Straße in den Außenbereich eines Stadtbahntunnels gestürzt. Ein Feuerwehrsprecher sprach von rund sieben Metern.

Die beiden Insassen seien im Wagen eingeklemmt worden. Ein 32-Jähriger und eine 35-Jährige wurden befreit und in eine Klinik gebracht, wie es von der Polizei hieß. Der Stadtbahnverkehr ist an der Unfallstelle unterbrochen. Betroffen davon war die Linie U7. Den Stuttgarter Straßenbahnen zufolge wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Der automatisierte Notruf des Autos hat die beiden Insassen wohl gerettet: Nur dieser Notruf ging den Angaben zufolge bei der Feuerwehr ein. Die Unfallstelle ist von der Straße nicht sichtbar.