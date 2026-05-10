Ein Auto stößt auf einer Straße in der Landeshauptstadt mit einer Stadtbahn zusammen. Noch ist vieles unklar.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Stuttgart ist eine Person in einem Auto eingeklemmt worden. Einsatzkräfte seien dabei, die Person zu befreien, hieß es in einem Post der Feuerwehr auf X. Laut einem Polizeisprecher sei der Wagen stark beschädigt worden. Wie schwer die Person verletzt ist, war zunächst unklar.

Wegen des Unfalls fährt die Linie U14 nicht mehr zwischen den Haltestellen Heslach Vogelrain und Engelboldstraße. Laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) werde ein Ersatzverkehr mit Taxen oder Bussen eingerichtet. Fahrgäste sollen auch auf andere U-Bahnlinien und die S-Bahn ausweichen.