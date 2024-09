Ein Mann parkt sein Auto an einer Straße in Stuttgart. Als er aussteigt, rollt das Fahrzeug los - mit der Beifahrerin an Bord.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Stuttgart auf die Straßenbahngleise gerollt. Der Fahrer stellte seinen Wagen an einer Firmenzufahrt ab, wie die Polizei mitteilte. Beim Aussteigen sei das Fahrzeug losgerollt - mutmaßlich aufgrund eines Bedienfehlers. Der 56-Jährige versuchte demnach, das Auto aufzuhalten und verletzte sich dabei am Fuß. Die 35 Jahre alte Beifahrerin, die noch im Fahrzeug saß, probierte außerdem, gegenzulenken, verhinderte aber nicht, dass das Auto den Angaben nach mehrere hundert Meter weit rollte. An der Stadtbahnhaltestelle Glockenstraße blieb das Auto schließlich stehen. Für rund eine Stunde war der Schienenverkehr dort unterbrochen, wie es hieß.