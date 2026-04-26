Mit voller Wucht durchbricht ein Auto im Kreis Schwäbisch Hall eine Leitplanke und landet mitten in einem Garten – nur Meter von spielenden Kindern entfernt. Was hinter dem Crash steckt.

Ilshofen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) sind mehrere Kinder mit dem Schrecken davongekommen. Ein Auto sei bis zu dem Garten geschleudert worden, in dem sie spielten, teilte die Polizei mit.

Der 18 Jahre alte Fahrer, der mutmaßlich unter Einfluss von Rauschmitteln stand, sei schwer verletzt worden. Er habe vermutlich wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann habe die Leitplanke durchbrochen und sei dann eine Böschung heruntergeschleudert worden. Das Auto sei schließlich nach rund 20 Metern in dem Garten liegen geblieben, in dem zu diesem Zeitpunkt die Kinder spielten.

Von den Kindern sei keines verletzt worden. Der 18-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht worden.