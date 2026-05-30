Ein Auto erfasst einen Passanten auf einem Supermarkt-Parkplatz aus dem Leben, der Mann stirbt. Was hinter dem dramatischen Unfall steckt – und wie es dem Fahrer jetzt geht.

Dotternhausen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Dotternhausen am Fuß der Schwäbischen Alb ist ein Fußgänger von einem außer Kontrolle geratenen Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Wagen sei am Freitagnachmittag von der Bundesstraße 27 abgekommen und habe den Passanten an der Drogerie erfasst, teilte die Polizei mit. Der 73-Jährige starb auf dem Parkplatz des Drogeriemarkts. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Es war wohl keine Absicht

Laut Polizei prallte das Fahrzeug auch gegen mehrere geparkte Autos. Der 75 Jahre alte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Es sei möglich, dass ein medizinischer Notfall den Unfall verursacht habe, hieß es. Eher unwahrscheinlich seien ein technisches Versagen des Wagens oder gar ein mutwillig verursachter Unfall.