Walldorf (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, lenkte ein 20 Jahre alter Fahrer nach ersten Erkenntnissen sein Auto zu schnell in einen Kreisverkehr. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr die Mittelinsel und stieß mit dem Wagen eines 23 Jahre alten Mannes zusammen. Der 20-Jährige fuhr daraufhin am Freitagabend gegen ein Verkehrsschild sowie einen Baum und prallte letztlich gegen die Wand eines Geschäfts. Die zwei Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilung der Polizei