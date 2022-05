Eine 53-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Mannheim schwer verletzt worden. Die Frau übersah den von links kommenden Laster, als sie von einem Parkplatz auf eine Straße fuhr, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte. Bei dem Zusammenprall wurde sie in ihrem Auto an einen Zaun geschleudert. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch der 45-jährige Fahrer des Lkw kam zur medizinischen Behandlung mit in ein Krankenhaus.

Mannheim (dpa/lsw) - Polizeimeldung