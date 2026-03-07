Ein missglücktes Überholmanöver auf einer Landstraße bei Schwäbisch Hall endet mit sechs Verletzten. Wie es zu dem Zusammenstoß kommt.

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Sechs Menschen sind bei einem missglückten Überholmanöver nahe Schwäbisch Hall verletzt worden. Ein 73-jähriger Autofahrer erlitt Polizeiangaben zufolge bei dem Unfall am Vormittag schwere Verletzungen. Fünf weitere Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt, unter ihnen ein sieben Jahre altes Mädchen.

Den Angaben nach hatte der 73-Jährige auf einer Landstraße erst ein Auto überholt und wollte dann einen Wagen mit Anhänger überholen. Dieser war laut Polizei jedoch gerade dabei, links abzubiegen. Das Auto des 73-Jährigen krachte seitlich in das Gespann. Durch den Aufprall kippte das Auto samt Anhänger auf die Seite.

Der 73-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Seine 73, 46 und 7 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt, ebenso wie der 51-jährige Fahrer des Gespanns und seine 54-jährige Beifahrerin. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 80.000 Euro.