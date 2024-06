Ein Auto ist frontal in ein Firmengebäude in Rottweil geprallt und hat es massiv beschädigt. Stahlträger wurden verbogen und die Statik wurde wohl beeinträchtigt. Es müsse nun geklärt werden, inwieweit das Gebäude noch nutzbar sei, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Unfallverursacher stieg nach dem Unfall aus dem Auto und lief davon - eine Fahndung blieb erfolglos.

Rottweil (dpa/lsw) - Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ihren Angaben nach fuhr der Mann in der Nacht auf Dienstag seinen Wagen mit hoher Geschwindigkeit in einen Rottweiler Teilort. Der Wagen überholte zwei Autos und kam an einer Einmündung von der Straße ab. Dort hob das Auto am Bordstein ab, kam kurz an dem abfallenden Firmengelände auf und prallte dann mit der Front in das Gebäude. Menschen befanden sich laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht darin.

Der Unfallwagen kam vor der Eingangstür zum Stehen. Der Fahrer flüchtete Zeugen zufolge mit einer blutenden Kopfwunde. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf circa 100.000 Euro, jenen am Auto auf etwa 40.000 Euro.

Pressemitteilung