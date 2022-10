Im dichten Nebel ist ein Autofahrer in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Wagen an einer Straße vorbeigefahren und irrtümlich auf ein Bahngleis abgebogen. Mit Folgen: Der Wagen blieb im Gleisbett hängen, ein herannahender Regionalzug konnte nicht bremsen und prallte am Donnerstag im frühen Pendlerverkehr am Bahnübergang mit dem Auto des 28-Jährigen zusammen. Der Pechvogel am Steuer hatte seinen Wagen nach erfolglosen weiteren Fahrversuchen noch rechtzeitig verlassen können und blieb unverletzt.

Mauer (dpa/lsw) - Nach Angaben der SWEG Bahn Stuttgart befanden sich rund 100 Menschen im Zug, der von Heidelberg kommend in Richtung Sinsheim unterwegs war. Sie wurden von der Freiwilligen Feuerwehr versorgt. Am Auto entstand Totalschaden. Der Zug musste abtransportiert werden. Trümmerteile flogen viele Meter weit herum und beschädigten Einrichtungen an den Schienen, Schilder und einen Fahrradunterstand.