Ein Mann ist mit einem Auto auf der Kreisstraße bei Hochdorf (Kreis Biberach) tödlich verunglückt. Am frühen Donnerstagmorgen kam der 24-Jährige mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Mann zunächst aus dem Auto. Den Angaben nach starb er aber noch vor Ort an seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (dpa)

PM der Polizei