Ein Mann ist im Main-Tauber-Kreis mit seinem Wagen gegen eine Waschanlage gekracht. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehr als 100.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 65-Jährige wollte am Dienstagabend in Lauda-Königshofen die Waschanlage nutzen. Statt die Waschstraße zu befahren, stieß er mit seinem Wagen gegen den Rahmen der Anlage, die dabei teils aus der Führungsschiene gerissen wurde.

Lauda-Königshofen (dpa/lsw) - Den Polizisten kam der Verdacht auf, dass der Fahrer betrunken war. Für eine Blutentnahme musste er in ein Krankenhaus. Er blieb unverletzt.

Pressemitteilung