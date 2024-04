Waiblingen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) mit ihrem Wagen gegen ein eisernes Ortsschild geprallt. Der Wagen überschlug sich und blieb auf der Straße auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen habe die 21-Jährige am Ostersonntag die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.