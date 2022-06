Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Mosbach gegen einen Baum geprallt und kurz darauf gestorben. Der 52-Jährige war am Samstag am Unfallort noch reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden, dort starb er aber an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Mosbach (dpa/lsw) - Der Mann war den Angaben zufolge auf der B37 im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs, als er aus zunächst unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte. Der im Wagen eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden.

