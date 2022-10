Bei einem schweren Autounfall sind in Filderstadt (Kreis Esslingen) fünf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Ein 18-Jähriger verlor in der Nacht zu Montag die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Im Auto waren noch vier weitere Insassen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Die drei Schwer- und zwei Leichtverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wurde 83.000 Euro beziffert.

Filderstadt (dpa/lsw) - Mitteilung