Neu-Ulm (dpa) - Eine Frau ist mit ihrem Auto von der Autobahn 8 bei Neu-Ulm abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde sie mittelschwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagabend sagte. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte ersten Erkenntnissen zufolge Aquaplaning auf der Strecke. Das Fahrzeug ging nach dem Crash in Flammen auf. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.