Kaisersbach (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein 28 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Auto kam in der Nacht zum Samstag in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Straße war für die Dauer der Bergung komplett gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.

Mitteilung der Polizei