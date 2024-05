Eine 56-Jährige ist bei einem schweren Unfall in der Nähe von Freiburg lebensbedrohlich verletzt worden. Sie saß in einem Auto, das auf der B294 gegen einen Baum prallte. Der 31 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und seine Beifahrerin leicht. Das Fahrzeug sei am Sonntagnachmittag zwischen Haslach (Ortenaukreis) und Gutach (Kreis Emmendingen) von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Freiburg (dpa/lsw) - Im Auto befand sich demnach auch ein Kleinkind, es erlitt glücklicherweise keine äußerlichen Verletzungen, hieß es weiter. Die Bundesstraße wurde für etwa eine Stunde vollständig gesperrt. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Im Kreis Emmendingen hatte es bereits am Samstagmorgen einen schweren Unfall mit drei Verletzten gegeben: Ein 75 Jahre alter Autofahrer sei am Samstagmorgen auf die B3 bei Malterdingen gefahren und habe dabei einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 75-Jährige und seine 79 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt.

