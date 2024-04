Ein Auto ist in Stuttgart gegen eine Laterne geprallt und vier Menschen sind verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich, die anderen beiden schwer. Der 26-jährige Fahrer sei in der Nacht zum Sonntag aus bislang unklaren Gründen in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte sein Auto gegen den Mast einer Straßenlaterne. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin erlitten dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die beiden 32 und 45 Jahre alten Mitfahrer auf der Rückbank wurden schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie nicht angeschnallt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Verletzten kamen in Krankenhäuser, wie es weiter hieß. Demnach waren die Personalien der Beifahrerin bisher nicht gesichert. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

