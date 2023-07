Oberhausen-Rheinhausen (dpa/lsw) - Nachdem ein Autofahrer an einen Baum am Ortsausgang Reinhausen in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) geprallt ist, ist der 34-Jährige gestorben. Der Mann verlor am Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er starb noch vor Ort. Für die Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.

Pressemitteilung der Polizei