Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es nach Auskunft der Polizei, weil ein 60 Jahre alter Autofahrer trotz eines Stoppschilds die Vorfahrt des 48 Jahre alten Motorradfahrers missachtete. Durch die Kollision geriet der Krad-Lenker auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen Kleintransporter eines 19-Jährigen. Danach stürzte der 48-Jährige und schlitterte mit seiner Maschine in ein Fahrzeug, das eine 58 Jahre alte Frau fuhr. Der Schwerverletzte wurde nach dem Unfall am Freitag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

PM der Polizei