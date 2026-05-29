Ein junger Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Es kommt zu einem Unfall mit einem Linienbus.

Forchtenberg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 23-Jähriger von Weißbach kommend Richtung Forchtenberg (Hohenlohekreis) am Donnerstagnachmittag nach links abbiegen, verlor aber wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. In der Folge habe er eine Verkehrsinsel überfahren und sei mit einem wartenden Linienbus zusammengestoßen.

Laut Polizei wurden der 23-Jährige und sein 50 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Bus, in dem sich demnach 13 Fahrgäste befunden hatten, wurde niemand verletzt. An Fahrzeugen und Verkehrsinsel sei ein Schaden von rund 14.000 Euro entstanden.