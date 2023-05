Ein Auto ist bei einem Autohaus in Leonberg (Kreis Böblingen) gegen sieben Neufahrzeuge gekracht und hat dabei einen Schaden von rund 130.000 Euro verursacht. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ergriffen der Fahrer und sein Beifahrer nach dem Unfall am Samstagmorgen die Flucht.

Leonberg (dpa/lsw) - Laut der Sprecherin waren die beiden vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit und unter Drogeneinfluss in ihrem Auto unterwegs. Dadurch seien sie schließlich nach links von der Straße abgekommen und gegen sieben neuwertige Autos geprallt, die auf dem Gelände des Autohauses ausgestellt waren.

Nach dem Crash ergriffen die beiden die Flucht. Die Polizei fand sie jedoch wenig später an einer Tankstelle. In einem Krankenhaus mussten sie eine Blutprobe abgeben. Wie alt die Männer waren und wer von den beiden bei dem Unfall am Steuer saß, war zunächst unklar.