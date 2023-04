Eine Autofahrerin ist in Heidelberg mit ihrem Wagen in ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr geprallt. Der Löschzug, bestehend aus drei Fahrzeugen, wollte mit Martinshorn und Blaulicht links in eine Straße einbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Heidelberg (dpa/lsw) - Die 22-Jährige übersah dies aus zunächst unbekannten Gründen und fuhr am Freitag frontal in das dritte Einsatzfahrzeug. Die Frau erlitt einen Schock und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Der Schaden am Feuerwehrauto wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Speyerer Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

