Heidelberg (dpa/lsw) - In Heidelberg ist ein junger Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und ungebremst auf einen soeben geparkten Streifenwagen aufgefahren. Bei dem Unfall auf dem Parkplatz vor dem Polizeirevier Heidelberg-Süd wurde der Streifenwagen gegen eine Hauswand gedrückt, ein Beamter im Wagen erlitt ebenso Verletzungen wie der 27 Jahre alte Autofahrer. Unklar war zunächst, wie schwer der Verursacher des Unfalls verletzt wurde. „Möglicherweise kam er aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit dem Dienstwagen“, teilte die Polizei am Freitag mit.