Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in der Nähe von Villingen-Schwenningen sind am Ostermontag zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Der Wagen der beiden Männer sei aus zunächst nicht klarer Ursache von der Kreisstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei. Beide Insassen seien aus dem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. Angaben zur Identität der Toten konnte der Polizist zunächst nicht machen. Ein weiteres Auto sei an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, sagte der Sprecher weiter.