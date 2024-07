Der Hänger eines Lastwagens gerät auf die Gegenspur. Ein Mann muss ins Krankenhaus geflogen werden.

Albstadt/Bisingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto ist der Autofahrer im Zollernalbkreis schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der 73-Jährige am Freitagabend in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann nach Angaben der Polizei zur Behandlung in eine Klinik. Als der Unfall passierte, gab es laut Feuerwehr ein Gewitter. Ob dieses einen Einfluss hatte, konnte die Polizei nicht sagen.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, brach der Hänger des Lastwagengespanns auf der Landesstraße 360 zwischen Albstadt und Bisingen aus zunächst unbekannter Ursache aus und geriet auf die Gegenspur. Dabei sei es zur Kollision mit dem Auto gekommen. Der 23 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb nach Angaben des Polizeisprechers unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.