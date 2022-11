Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Stuttgart mit einem Krankenwagen kollidiert. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 20 Jahre alte Krankenwagenfahrer war am Freitagabend mit Blaulicht und Martinshorn auf eine Kreuzung gefahren. Ein 54-jähriger Autofahrer fuhr ebenfalls auf die Kreuzung zu. Ein Patient und ein Rettungssanitäter im hinteren Bereich des Krankenwagens blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Warum der Schaden so hoch ausfiel, war der Polizei zunächst nicht bekannt.

