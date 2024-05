Nach dem Zusammenstoß eines Krankenwagens mit einem Auto auf der Bundesstraße 464 bei Reutlingen ist die 74 Jahre alte Patientin aus dem Krankenwagen an ihren Verletzungen gestorben. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße hatte eine 18-jährige Autofahrerin die Vorfahrt des Krankenwagens missachtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Fahrzeug sei dann am Donnerstag frontal in die Seite des Autos geprallt.

Reutlingen (dpa/lsw) - Durch die Wucht des Aufpralls habe sich die Seniorin schwerste Verletzungen zugezogen. Die 74-Jährige starb laut Polizei später im Krankenhaus. Die junge Fahrerin und ihr 17 Jahre alter Beifahrer wurden in dem Wagen eingeklemmt, sodass die Feuerwehr beide befreien musste. Sanitäter brachten den 18-jährigen Beifahrer und den 52-jährigen Fahrer des Krankenwagens mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die junge Autofahrerin wurde nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt.

