Ein Auto fängt auf der Fahrbahn an zu qualmen. Der Fahrer steigt sofort aus. Gerade noch rechtzeitig.

Tamm (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Tamm (Kreis Ludwigsburg) in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Autos wurde von anderen Verkehrsteilnehmern auf Qualm unter seinem Auto aufmerksam gemacht, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige sei sofort ausgestiegen. Kurz darauf geriet sein Auto demnach in Vollbrand. Der Fahrer blieb unverletzt. Ursache für das Feuer sei ein technischer Defekt am Auto gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Während der Löscharbeiten war die Fahrbahn am Donnerstagnachmittag zeitweise gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro.