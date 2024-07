Mitten auf einer Bundesstraße bleibt ein Auto wegen einer Panne stehen. Es wird von einem Sattelzug in die Leitplanke gedrückt.

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Ein Lastwagen hat ein liegengebliebenes Auto auf einer Bundesstraße bei Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) erfasst - der darin sitzende Autofahrer ist dabei schwer verletzt worden. Der Wagen des 37-Jährigen sei am Morgen wegen einer Panne stehen geblieben, teilte die Polizei mit.

Ein Sattelzugfahrer erkannte das demnach zu spät: Trotz seines Versuchs zu bremsen kam es zu dem Zusammenstoß. Das Auto wurde dadurch in die Leitplanke gedrückt.

Der 37-Jährige wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 31-jährige Lasterfahrer blieb unverletzt. Die B28a war mehr als eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.