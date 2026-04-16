Ein Mann gerät mit seinem Auto auf einer Bundesstraße im Ostalbkreis in den Gegenverkehr. Dort kommt es zu einem Frontalzusammenstoß.

Iggingen (dpa/lsw) - Vier Menschen sind nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 29 verletzt worden. Am frühen Nachmittag kam ein 59-Jähriger in Höhe von Iggingen (Ostalbkreis) aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte er demnach frontal mit dem Wagen eines 79-Jährigen und danach mit einem weiteren entgegenkommenden Auto einer 57-Jährigen.

Alle drei Fahrer sowie ein 19 Jahre alter Beifahrer im ersten Auto, gegen das der 59-Jährige prallte, wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An allen Autos sei zudem ein Totalschaden entstanden. Die B29 war zwischenzeitlich voll gesperrt.