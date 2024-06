Leutkirch im Allgäu (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist auf einer Landstraße in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die 80-Jährige starb am Donnerstag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Weshalb die Frau in den Gegenverkehr fuhr, werde nun von einem Gutachter geklärt.

PM Polizei