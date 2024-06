Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist auf einer Bundesstraße in Stuttgart in den Gegenverkehr geraten und in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der 19-Jährige sowie der 37 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein weiterer Autofahrer war zuvor nach rechts auf eine Wiese ausgewichen. Dieser blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten den 19- und den 37-Jährigen in Krankenhäuser. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von 50.000 Euro.

PM Polizei