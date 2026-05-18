Mitten auf der Autobahn bemerkt ein Fahrer, dass aus seinem Auto plötzlich Rauch aufsteigt. Er verlässt den Wagen gerade noch rechtzeitig – auf den Verkehr wirkt sich der Brand dennoch aus.

Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein Auto ist auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld im Kreis Heilbronn komplett ausgebrannt. Kurzzeitig sei daher in Richtung Heidelberg nur die linke Spur befahrbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nach den Lösch- und Bergungsarbeiten sei die Fahrbahn am Vormittag wieder freigegeben worden.

Den Angaben nach hatte der Wagen in der Nacht aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt angefangen, zu rauchen. Der 33 Jahre alte Fahrer habe am Standstreifen gehalten und den Notruf gewählt.

Das Auto brannte innerhalb kürzester Zeit aus. Foto: Feuerwehr Ilsfeld/dpa

Das Auto sei innerhalb kürzester Zeit ausgebrannt. An dem 20 Jahre alten Wagen sei Totalschaden entstanden, sagte ein weiterer Polizeisprecher. Auch der Asphalt des Standstreifens sei beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Zuerst hatte der SWR über den Brand berichtet.