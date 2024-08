Ein Mann repariert sein Auto. Kurze Zeit später brennt das Fahrzeug in der Garage.

Villingendorf (dpa/lsw) - Ein Auto hat in einer Garage in Villingendorf (Kreis Rottweil) Feuer gefangen. Dabei sei am Freitagmittag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Besitzer zuvor sein Auto repariert. Später habe das Fahrzeug dann plötzlich Feuer gefangen.

Die Flammen haben sich den Angaben zufolge dann auf ein weiteres Auto und ein angrenzendes Wohnhaus ausgebreitet. Der Feuerwehr sei es aber gelungen, eine Ausdehnung des Brandes auf das ganze Haus zu verhindern.