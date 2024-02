Reichenbach an der Fils (dpa/lsw) - Das Auto eines 21-Jährigen hat während der Fahrt im Landkreis Esslingen Feuer gefangen. Der Mann fuhr am Freitag auf der Bundesstraße 10 bei Reichenbach an der Fils, als er zunächst ein ungewöhnliches Geräusch hörte und dann Flammen aus Motorraum schlugen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er hielt auf dem Standstreifen an und verließ den Wagen bevor er in Vollbrand stand und ausbrannte. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die B10 war für einige Stunden gesperrt und wurde am Freitagabend wieder freigegeben.

PM