Am späten Samstagvormittag steht ein Fahrzeug auf der Autobahn in Flammen, zwischenzeitlich sind alle Fahrstreifen gesperrt. Was ist passiert?

Dielheim (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 6 bei Dielheim ( Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Wegen der Löscharbeiten war die A6 in Richtung Heidelberg am späten Vormittag vorübergehend komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Betroffen war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim.

Laut einem Polizeisprecher war am Mittag einer der drei Fahrstreifen wieder befahrbar. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Der Polizeisprecher sagte, man gehe von einem technischen Defekt des Benziners aus.