Brenzlige Situation am Drive-In-Schalter: Als eine Mutter mit ihren Kindern am späten Samstagabend bei einem Schnellrestaurant vorfuhr, bemerkte sie plötzlich Rauch unter ihrem Auto. Wie die Polizei mitteilte, stellte die 35-Jährige den Wagen daraufhin schnell in einer Parkbucht ab und stieg mit ihren Kindern (12, 14) aus. Zu dem Zeitpunkt waren bereits lodernde Flammen unter dem Fahrzeug zu sehen.

Rauenberg (dpa/lsw) - Als die Feuerwehr auf dem Parkplatz des Fast-Food-Restaurants in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) eintraf, stand das Auto komplett in Brand. Das Feuer war nach Polizeiangaben schnell unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

An dem Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 50.000 Euro, an dem Gebäude des Schnellrestaurants von etwa 20.000 Euro, da durch die Hitze- und Rußentwicklung Teile des Gebäudes zerstört oder verunreinigt wurden.

PM 1

PM 2