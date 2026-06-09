Ein Fahrer kommt mit seinem Wagen von der Straße ab und fährt in einen Fluss. Zufällig kommt eine Radfahrgruppe vorbei und wählt den Notruf. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem Unfall kam.

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen von der Bundesstraße 19 bei Abtsgmünd (Ostalbkreis) abgekommen und im angrenzenden Kocher gelandet. Der 66 Jahre alte Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Durch Zufall entdeckte demnach eine vorbeifahrende Radlergruppe eine Viertelstunde später den Wagen und wählte den Notruf.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 66-Jährige wegen eines medizinischen Notfalls am Montag von der Straße abgekommen war. Er sei mit seinem Auto eine Böschung hinab gefahren, habe einen Radweg sowie eine Wiese überquert, ehe der Wagen halb im Gewässer stehen geblieben sei, hieß es.

Feuerwehrleute sicherten den Angaben nach das Auto gegen ein weiteres Abrutschen ab. Sanitäter brachten den Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.