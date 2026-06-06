Ein Mann ist mit seinem Auto unterwegs. Dann kracht sein Wagen mit einem Traktor zusammen - mit tragischen Folgen.

Schiltach (dpa/lsw) - Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 bei Schiltach (Kreis Rottweil) ums Leben gekommen. Ein Auto sei hinten auf den Traktor aufgefahren, wodurch dieser ins Schleudern geriet und sich überschlug, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Traktorfahrer sei dabei eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 43-Jährige musste demnach von der Feuerwehr befreit werden und starb noch am Unfallort.

Der 30-jährige Fahrer des Autos stand laut den Angaben der Sprecherin unter Alkoholeinfluss. Er wurde bei dem Unfall am Freitagabend ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.