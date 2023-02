Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der B464 nahe Walddorfhäslach (Landkreis Reutlingen) verletzt worden - drei von ihnen schwer. Bisherigen Ermittlungen zufolge übersah eine 75-jährige Autofahrerin am Samstagabend einen vor ihr fahrenden Trecker und fuhr mit ihrem Wagen darauf auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Traktor fiel durch den Aufprall nach rechts auf eine Wiese und die 75-jährige krachte mit ihrem Wagen auf der Gegenfahrbahn in ein entgegenkommendes Auto einer 23-Jährigen.

Walddorfhäslach (dpa/lsw) - Beide Fahrerinnen sowie eine 16-jährige Insassin wurden schwer verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr die ältere Autofahrerin aus ihrem Wagen befreit, in dem sie eingeklemmt war. Dafür entfernten sie das Dach des Fahrzeugs. Als der 30-jährige Fahrer des Treckers in seinem Fahrzeug auf die Wiese kippte, wurde er leicht verletzt.