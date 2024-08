Eine Familie fährt im Urlaub auf der Autobahn. Plötzlich passiert ein Unfall. Der Verursacher flüchtet.

Elchingen (dpa) - Durch einen auffahrenden Wagen ist eine vierköpfige Familie auf der Autobahn 7 bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) verletzt worden. Der Rettungsdienst habe den 41-jährigen Vater am frühen Morgen mit schweren Verletzungen am Kopf und die Frau sowie die beiden Kinder mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei mit.

Demnach befand sich die Familie auf der A7 auf Urlaubsreise, als kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen in nördlicher Richtung ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf ihr Auto auffuhr. Durch den starken Aufprall sei das Auto der Familie mehrere Hundert Meter über die Straße geschleudert worden und dann gegen die Mittelschutzplanke geprallt.

Unfallverursacher sammelt Kennzeichen ein und flüchtet

Der Fahrer des unfallverursachenden Wagens hielt laut Polizei an, sammelte das beim Unfall verlorene Kennzeichen und Teile des Autos auf. Dann sei er geflüchtet - ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Am Unfallort blieben demnach kleine Fahrzeugtrümmer zurück.

Anhand der Unfallspuren habe die Polizei das Kennzeichen ermitteln können. Die Ermittler trafen den Halter des Wagens samt verbogenem Kennzeichen zu Hause an. Der Mann habe jedoch bestritten, gefahren zu sein. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.