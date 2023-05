Ein Fahrradfahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Unfall in der Nähe von Heidelberg ums Leben gekommen. Der 81-Jährige übersah ersten Erkenntnissen zufolge beim Überqueren der Kreisstraße 4147 zwischen Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) und Heidelberg-Wieblingen das Auto eines 41-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Senior wurde von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert. Der Mann starb trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort.

Plankstadt (dpa/lsw) - Die Straße war für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. Unter Einbindung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen.

PM