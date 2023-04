Stuttgart (dpa/lsw) - Ein ins Schleudern geratenes Auto hat in Stuttgart einen Fußgänger an einer Bushaltestelle erfasst und schwer verletzt. Nach dem Unfall am Freitagabend im Bezirk Vaihingen flüchtete der Fahrer mit seinem Wagen, ohne sich um den 43 Jahre alten Verletzten zu kümmern, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Unfallverursacher flüchtete demnach. Der Fußgänger wurde ins Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung der Polizei