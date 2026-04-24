Baden-Württemberg Auto brennt nach Unfall – Polizei ermittelt wegen Autorennen

Achtjährige verletzt sich schwer bei Zusammenstoß mit Auto
Zwei Menschen

Ein 37-Jähriger verliert auf der A5 bei hohem Tempo die Kontrolle über seinen Wagen. Zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Lahr (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit außer Kontrolle geratenen Fahrzeugen und Feuer auf der Autobahn 5 bei Lahr (Ortenaukreis) hat die Polizei Ermittlungen wegen eines illegalen Autorennens aufgenommen. Ein 37-Jähriger hatte sich auf der linken Spur mit hoher Geschwindigkeit dem Auto eines 63-Jährigen genähert, der auf der rechten Spur fuhr. Der 37-Jährige machte dann einen schnellen Spurwechsel und verlor die Kontrolle über sein Auto, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei krachte er in das Auto des 63-Jährigen.

Bei diesem brach durch die Wucht des Aufpralls eine Felge, das Auto begann zu schleudern und drehte sich mehrere Male, ehe es an der rechten Leitplanke zum Stehen kam. Das Auto des 37-Jährigen überschlug sich mehrmals und kam etwa 360 Meter nach dem Aufprall auf dem Dach zum Stehen. Dann fing das Auto Feuer. Der Mann konnte sich selbst befreien. Er blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Der 63-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Es entstand ein Schaden von geschätzt 70.000 Euro. Die Fahrbahn war für zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Unfall am Donnerstag. Aufgrund der riskanten Fahrweise und der hohen Geschwindigkeit steht der Vorwurf eines illegalen Kraftfahrzeugrennens im Raum.

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